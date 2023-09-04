Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный нечаянно проболтался о неуспехе контрнаступления, пишет РИА Новости.

Залужный указал коллегам, а также коллегам по НАТО на то, что украинцы не имеют достаточной авиационной мощи для проведения боевых действий в стиле Североатлантического альянса. По убеждению Риттера, у ВСУ отсутствуют военно-воздушные силы для обороны неба от российской авиации, а навыки украинских солдат не соответствуют уровню натовских военных. Украина развернула наступление на юге Донецкой, Артемовской и Запорожской областях 4 июня, но ВСУ не смогли добиться успеха, а западные кураторы разочаровались в ходе наступления, сообщали в РФ.