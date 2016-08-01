Рио-2016. Обрушился причал для соревнований по парусному спорту

Новости Бразилии. Причал для соревнований по парусному спорту на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро частично обрушился после шторма.

Сообщается, что это никак не отразится на тренировках спортсменов. Они смогут использовать резервный причал.

Представитель Международного олимпийского комитета призвал журналистов «не поднимать шум» вокруг этого события. Во время подготовки к Играм, по его словам, случается всякое, нельзя исключать и подобные происшествия.

Марк Адамс, представитель Международного олимпийского комитета:

В преддверии Олимпиады случается разное.



По словам представителя оргкомитета Игр Филиппа Уилкинсона, компания, возводившая объект, пообещала устранить все повреждения за четыре дня. Соревнования по парусному спорту стартуют на Олимпиаде 8 августа.

Напомним, несколько дней назад в олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро произошел пожар.

Пламя вспыхнуло в подвале здания, где лежали коробки со строительными материалами. Из помещений срочно эвакуировали сотню спортсменов. О причинах произошедшего здесь.