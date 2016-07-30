Рио-2016. Названа причина пожара в олимпийской деревне

Новости Бразилии. Пожар в олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел в корпусе, где проживала австралийская сборная. Пламя вспыхнуло в подвале здания, где лежали коробки со строительными материалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из помещений срочно эвакуировали сотню спортсменов. Пострадавших нет.

К слову, для австралийцев эта ситуация оказалась уже вторым шоком за неполную неделю в Рио. При заселении сборная зеленого континента пожаловалась на условия, заявив, что номера непригодны для жизни.

Олимпийские игры стартуют 5 августа. У делегаций из двухсот стран есть еще неделя, чтобы привыкнуть к палящему солнцу Бразилии и проблемному жилью.