Рекордное количество мигрантов прибыло в Британию через Ла-Манш

По данным Министерства внутренних дел Королевства, особенно много желающих перебраться в страну фиксируется на этой неделе. Ежедневно сотни лодок с людьми высаживаются на берег. Большинство нелегалов – выходцы из стран Северной Африки и Азии. Они покидают родину из-за бедности и вооруженных конфликтов. Однако и в Европе таким гостям не очень-то рады. Накануне в ЕС утвердили жесткую реформу миграционной политики. Реформа поможет контролировать число прибывающих беженцев.