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Рекордное количество мигрантов прибыло в Британию через Ла-Манш

15 мая 2024 06:45
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В Британию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти бьют тревогу.

Рекордное количество мигрантов прибыло в Британию через Ла-Манш-1

По данным Министерства внутренних дел Королевства, особенно много желающих перебраться в страну фиксируется на этой неделе. Ежедневно сотни лодок с людьми высаживаются на берег. Большинство нелегалов – выходцы из стран Северной Африки и Азии. Они покидают родину из-за бедности и вооруженных конфликтов. Однако и в Европе таким гостям не очень-то рады. Накануне в ЕС утвердили жесткую реформу миграционной политики. Реформа поможет контролировать число прибывающих беженцев.

# Беженцы # Новости Великобритании

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