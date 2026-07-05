Рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США

День независимости в Соединенных Штатах Америки пошел не по сценарию. Страну накрыла рекордная жара, из-за которой отменили главный парад в Вашингтоне. Торжества омрачила и череда чрезвычайных происшествий. В Нью-Йорке во время фейерверка загорелся Бруклинский мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя охватило четыре участка, движение было перекрыто, жертв удалось избежать. Также в Бруклине прогремела стрельба. 8 человек ранены, четверо из них – дети. Полиция обнаружила на месте происшествия рюкзак с оружием, подозреваемые пока не задержаны.

Волна насилия прокатилась по всей стране. В Чикаго двое убиты и семеро ранены, в штате Мичиган двое погибли в торговом центре, в Джексонвилле мужчина застрелен во время драки. В то время как на улицах американских городов царил хаос, президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне с праздничной речью, пообещал отстаивать право граждан на владение и ношение оружия.