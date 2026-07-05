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Аномальная жара во Франции перегрузила систему здравоохранения

05 июля 2026 08:28
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Аномальная жара во Франции перегрузила систему здравоохранения – медики сравнивают ситуацию с пиковыми днями пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара во Франции перегрузила систему здравоохранения-2

Число пациентов с обезвоживанием и тепловыми ударами выросло на 10-15%. Острее всего проблема стоит в небольших городах – там не хватает коек, а вызовы скорой бьют рекорды. Власти выделили миллиард евро на мобильные кондиционеры, но их пока недостаточно; по данным СМИ, Европа просит у Турции все доступные охлаждающие устройства. За неделю жары во Франции, Бельгии и Нидерландах погибли свыше 3,5 тысяч человек.

# Новости Франции # Погода

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