Аномальная жара во Франции перегрузила систему здравоохранения

Число пациентов с обезвоживанием и тепловыми ударами выросло на 10-15%. Острее всего проблема стоит в небольших городах – там не хватает коек, а вызовы скорой бьют рекорды. Власти выделили миллиард евро на мобильные кондиционеры, но их пока недостаточно; по данным СМИ, Европа просит у Турции все доступные охлаждающие устройства. За неделю жары во Франции, Бельгии и Нидерландах погибли свыше 3,5 тысяч человек.