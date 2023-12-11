Рейтинг японского кабмина рухнул на 22%

По некоторым данным, Мацуно и другие руководители правящей партии незаконно получили сотни тысяч долларов. Это серьезный удар по репутации властей. На фоне скандала рейтинг японского кабмина рухнул до 22 %. Тем не менее вотум недоверия с большой вероятностью провалится в парламенте, поскольку пока японской оппозиции не хватает голосов.