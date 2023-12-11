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Рейтинг японского кабмина рухнул на 22%

11 декабря 2023 15:01
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Оппозиция Японии подаст проект о вотуме недоверия правительству. Причиной стал коррупционный скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг японского кабмина рухнул на 22%-1

По некоторым данным, Мацуно и другие руководители правящей партии незаконно получили сотни тысяч долларов. Это серьезный удар по репутации властей. На фоне скандала рейтинг японского кабмина рухнул до 22 %. Тем не менее вотум недоверия с большой вероятностью провалится в парламенте, поскольку пока японской оппозиции не хватает голосов.

# Международная политика # Новости Японии # Фотофакт

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