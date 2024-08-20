Ракетный двигатель взорвался на испытаниях в Шотландии

Деньги на ветер: в Шотландии взорвался ракетный двигатель стоимостью в 3 миллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покорить космос пыталась немецкая компания. Она отвечала за пуск, который так и не произошел.

Трагедия обошлась без потерь, если, конечно, не считать материальные убытки. Всего через несколько мгновений после команды «старт» из нижней части ракеты вырвались клубы черного дыма. Вскоре после этого вся конструкция загорелась.

Специалисты из Германии хотели осуществить вертикальный запуск ракеты на орбиту. Для Британии он был бы первым. Однако после такого грандиозного провала на тестовых испытаниях от плана решили отказаться. Хотя бы временно. Впрочем, в компании не расстраиваются. Там отметили, что тестовые испытания как раз и нужны для выявления подобных проблем. А то, что неудачный эксперимент по запуску мог унести сотни жизней, немецкие специалисты не учли.