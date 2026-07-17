Странам Евросоюза и Великобритании грозит продовольственный кризис. Аномальная жара нанесла сокрушительный удар по сбору урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам, количество зерна сократится более чем на 23 миллиона тонн.

В странах ЕС выгорело свыше 120 тысяч гектаров площадей, причем почти 40 % потерь приходится на Испанию. Там огнем уничтожены оливковые рощи, виноградники и миндальные сады. Аналогичная картина в Греции. Тем временем, в Германии аграрии недосчитаются 6 % урожая, а во Франции сбор кукурузы может стать самым низким за последние 20 лет.

От жары и возгораний страдают поля Австрии, Польши и Венгрии. Польские аграрии жалуются, что высокие температуры буквально «сварили» зерно, снизив его вес и качество. Эксперты оценивают финансовые потери европейской экономики в 5 миллиардов евро ежедневно.