Путин сообщил, на что готов ради мира в Украине

В Москве согласны на рассмотрение вариантов мирных соглашений с Киевом по урегулированию украинского конфликта, основываясь на реалиях на земле. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Об этом пишет ТАСС.

Власти России не раз заявляли о готовности рассматривать все варианты мирного урегулирования. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия рада инициативам стран, которые настроены на ведение конструктивного диалога с учетом глубинных причин украинского кризиса и желания достичь мира с использованием политико-дипломатических средств. Урегулирование конфликта должно быть основано на устранении коренных причин кризиса, заявила Захарова.