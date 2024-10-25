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Путин сообщил, на что готов ради мира в Украине

25 октября 2024 07:26
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В Москве согласны на рассмотрение вариантов мирных соглашений с Киевом по урегулированию украинского конфликта, основываясь на реалиях на земле. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Об этом пишет ТАСС.

Власти России не раз заявляли о готовности рассматривать все варианты мирного урегулирования. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия рада инициативам стран, которые настроены на ведение конструктивного диалога с учетом глубинных причин украинского кризиса и желания достичь мира с использованием политико-дипломатических средств. Урегулирование конфликта должно быть основано на устранении коренных причин кризиса, заявила Захарова.

# Владимир Путин # Международная политика

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