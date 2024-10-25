Путин пошутил после реакции Запада на его слова о КНДР

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как на Западе и в Киеве отреагировали на его заявление о заключении договора с КНДР, пошутил, что самое главное, чтобы «осколки далеко не летели». Об этом пишет РИА Новости.

«Не знаю, какой там «взрыв», главное, чтобы осколки далеко не летели», – сказал он.

Ранее между Россией и с КНДР был заключен новый Договор о стратегическом партнерстве, предусматривающий оказание военной поддержки в случае атаки на одну из этих стран. Владимир Путин подчеркнул, что руководство КНДР серьезно относится к договоренностям с Россией.

