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Путин пошутил после реакции Запада на его слова о КНДР

25 октября 2024 11:49
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Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как на Западе и в Киеве отреагировали на его заявление о заключении договора с КНДР, пошутил, что самое главное, чтобы «осколки далеко не летели». Об этом пишет РИА Новости.

«Не знаю, какой там «взрыв», главное, чтобы осколки далеко не летели», – сказал он.  

Ранее между Россией и с КНДР был заключен новый Договор о стратегическом партнерстве, предусматривающий оказание военной поддержки в случае атаки на одну из этих стран. Владимир Путин подчеркнул, что руководство КНДР серьезно относится к договоренностям с Россией.
 

# Международная политика # Владимир Путин

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