Путин назвал условие продолжения поставок газа через Украину в 2025 году

Возобновление поставок газа из Российской Федерации в ЕС возможно. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин отметил, что для продолжения поставок необходимо подписать новый контракт.

Также политик напомнил, что в Евросоюзе для сферы энергетики принят определенный регламент. «Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать мощности для прокачки», – разъяснил Путин.

Путин также акцентировал внимание на том, что РФ не отказывалась осуществлять поставки газа на территорию Европы. Однако ГИС «Сохрановка» украинская сторона закрыла в 2022 году. «По второй ветке – там, где Суджа, – до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года, в декабре», – подчеркнул президент РФ.