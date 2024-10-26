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Путин назвал условие продолжения поставок газа через Украину в 2025 году

26 октября 2024 10:36
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Возобновление поставок газа из Российской Федерации в ЕС возможно. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин отметил, что для продолжения поставок необходимо подписать новый контракт.

Также политик напомнил, что в Евросоюзе для сферы энергетики принят определенный регламент. «Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать мощности для прокачки», – разъяснил Путин.

Путин также акцентировал внимание на том, что РФ не отказывалась осуществлять поставки газа на территорию Европы. Однако ГИС «Сохрановка» украинская сторона закрыла в 2022 году. «По второй ветке – там, где Суджа, – до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года, в декабре», – подчеркнул президент РФ.

# Международная политика # Владимир Путин

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