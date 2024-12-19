В Гомеле прошёл новогодний бал в рамках благотворительного марафона «Наши дети»

Любимый бал на новый лад. В Гомеле в вихре вальса и кадрили сегодня закружились лучшие учащиеся школ и гимназий города. Торжественное мероприятие под светом софитов – это часть благотворительного марафона «Наши дети», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с полудня в общественно-культурном центре царила атмосфера музыки и танца. Гости праздника – около сотни человек: отличники учебы, олимпиадники, победители различных конкурсов. К любому делу они подходят кропотливо. И пышному новогоднему балу также предшествовал ответственный репетиционный период. Несколько раз в неделю разучивали композиции и знакомились с историей танца, чтобы легко можно было вжиться в образ.

Матвей Вынар, учащийся гимназии № 36 Гомеля имени И.Мележа:

У нас были репетиции, они были такие достаточно насыщенные, яркие и тяжелые, конечно же. Потому что мы репетировали несколько раз в неделю по два часа.

Арина Катина, учащаяся гимназии № 36 Гомеля имени И.Мележа:

Наиболее почетно танцевать именно полонез. Потому что полонез в прошлую эпоху открывал все торжества, балы и вся эта величественная музыка, атмосфера – она передается. Невозможно ей не проникнуться. И это действительно большая честь – сегодня принимать участие и открывать бал под полонез.