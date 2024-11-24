Более 300 сообщений о нарушениях поступило на президентских выборах в Румынии. Уже возбуждено три уголовных дела, выписано 43 штрафа, а также выдано 110 предупреждений. Чаще всего они связаны с продолжением агитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 50 тысяч сотрудников МВД обеспечивают безопасность в день голосования, но без инцидентов не обходится. Первый тур проходит крайне напряженно, борьба развернулась нешуточная.

Претендентов на главный пост 13. Но среди фаворитов гонки трое кандидатов. В их числе крайне правый политик Джордж Симеон, известный своим антиукраинским курсом. А также премьер-министр республики, ему прочат лидерство опросы общественного мнения, и глава оппозиционного союза.

Победителем станет кандидат, заручившийся поддержкой более 50 % избирателей. Если такого количества голосов не наберет никто, через две недели состоится второй тур. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.