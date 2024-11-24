МИД Франции: Украина может бить по РФ дальнобойными ракетами

Киеву разрешено атаковать объекты на территории РФ посредством французских дальнобойных ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

По словам министра иностранных дел Франции, ВС Украины могут осуществлять запуск французских ракет дальнего радиуса действия по российским объектам. Однако, политик также отметил, что делать это Киев может в целях самообороны.

Барро сообщил также, что Западу стоит и дальше поддерживать Киев в борьбе с Москвой, а также необходимо отказаться от установки красных линий.