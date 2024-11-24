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МИД Франции: Украина может бить по РФ дальнобойными ракетами

24 ноября 2024 10:36
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Киеву разрешено атаковать объекты на территории РФ посредством французских дальнобойных ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

По словам министра иностранных дел Франции, ВС Украины могут осуществлять запуск французских ракет дальнего радиуса действия по российским объектам. Однако, политик также отметил, что делать это Киев может в целях самообороны.

Барро сообщил также, что Западу стоит и дальше поддерживать Киев в борьбе с Москвой, а также необходимо отказаться от установки красных линий.

# Международная политика

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