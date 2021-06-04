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Птенцов вырастили в питомнике, а теперь перевозят в Южную Сибирь. Вот как возрождают популяцию алтайского балобана

04 июня 2021 14:36
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О возрождении исчезающего вида семейства соколиных. Десять птенцов алтайского балобана, рожденных в подмосковном питомнике, перевозят в Южную Сибирь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Птенцов вырастили в питомнике, а теперь перевозят в Южную Сибирь. Вот как возрождают популяцию алтайского балобана-1

Малышам 20 дней, поэтому подобные путешествия они переносят спокойно. Соколят поместят в гнезда диких сородичей, которые уже обзавелись потомством.

Птенцов вырастили в питомнике, а теперь перевозят в Южную Сибирь. Вот как возрождают популяцию алтайского балобана-4

По словам специалистов, взрослые особи спокойно примут подкидышей и будут одинаково заботиться о всех. Соколята из питомника смогут вырасти в естественных условиях, в будущем пополняя популяцию.

Птенцов вырастили в питомнике, а теперь перевозят в Южную Сибирь. Вот как возрождают популяцию алтайского балобана-7

За четыре года питомник выпустил в дикую природу 40 птенцов. Через несколько недель семью обретут еще 10 малышей.

# Птицы # Фотофакт

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