Птенцов вырастили в питомнике, а теперь перевозят в Южную Сибирь. Вот как возрождают популяцию алтайского балобана

О возрождении исчезающего вида семейства соколиных. Десять птенцов алтайского балобана, рожденных в подмосковном питомнике, перевозят в Южную Сибирь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О возрождении исчезающего вида семейства соколиных. Десять птенцов алтайского балобана, рожденных в подмосковном питомнике, перевозят в Южную Сибирь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышам 20 дней, поэтому подобные путешествия они переносят спокойно. Соколят поместят в гнезда диких сородичей, которые уже обзавелись потомством.
По словам специалистов, взрослые особи спокойно примут подкидышей и будут одинаково заботиться о всех. Соколята из питомника смогут вырасти в естественных условиях, в будущем пополняя популяцию.
За четыре года питомник выпустил в дикую природу 40 птенцов. Через несколько недель семью обретут еще 10 малышей.