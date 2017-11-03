Проведение референдума о независимости Новой Каледонии одобрило французское правительство

Новости Франции. Французское правительство одобрило проведение референдума о независимости Новой Каледонии, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Франции. Французское правительство одобрило проведение референдума о независимости Новой Каледонии, сообщили в программе Новости «24 часа».
Процедура предусматривалась подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции. Точная дата пока не определена, но плебисцит должен состояться не позднее ноября 2018 года.