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Проведение референдума о независимости Новой Каледонии одобрило французское правительство

03 ноября 2017 08:14
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Новости Франции. Французское правительство одобрило проведение референдума о независимости Новой Каледонии, сообщили в программе Новости «24 часа».

Проведение референдума о независимости Новой Каледонии одобрило французское правительство-1

Процедура предусматривалась подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции. Точная дата пока не определена, но плебисцит должен состояться не позднее ноября 2018 года.

# Выборы во Франции # Фотофакт

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