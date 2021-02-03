Протесты после суда над Навальным: что происходит в России?

Новости России. В России прошли несанкционированные акции протеста. По различным данным, задержаны более тысячи человек. Больше всего арестованных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В России прошли несанкционированные акции протеста. По различным данным, задержаны более тысячи человек. Больше всего арестованных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Манежной площади меры безопасности усилили после того, как в соцсетях появились призывы к участию в несанкционированных акциях. Митингам предшествовало судебное заседание в Мосгорсуде и оглашение приговора Алексею Навальному.
Условный срок блогеру по делу о мошенничестве заменили на реальный – 3,5 года в колонии общего режима. В случае вступления решения в силу Навальный проведет в тюрьме 2 года и 8 месяцев с учетом срока домашнего ареста. Для обжалования судебного вердикта у защиты есть 10 дней.