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Протесты после суда над Навальным: что происходит в России?

03 февраля 2021 09:12
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Новости России. В России прошли несанкционированные акции протеста. По различным данным, задержаны более тысячи человек. Больше всего арестованных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты после суда над Навальным: что происходит в России?-1

На Манежной площади меры безопасности усилили после того, как в соцсетях появились призывы к участию в несанкционированных акциях. Митингам предшествовало судебное заседание в Мосгорсуде и оглашение приговора Алексею Навальному.

Протесты после суда над Навальным: что происходит в России?-4

Условный срок блогеру по делу о мошенничестве заменили на реальный – 3,5 года в колонии общего режима. В случае вступления решения в силу Навальный проведет в тюрьме 2 года и 8 месяцев с учетом срока домашнего ареста. Для обжалования судебного вердикта у защиты есть 10 дней.

# Акции протеста # Алексей Навальный # Фотофакт

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