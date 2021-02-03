Протесты после суда над Навальным: что происходит в России?

Новости России. В России прошли несанкционированные акции протеста. По различным данным, задержаны более тысячи человек. Больше всего арестованных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Манежной площади меры безопасности усилили после того, как в соцсетях появились призывы к участию в несанкционированных акциях. Митингам предшествовало судебное заседание в Мосгорсуде и оглашение приговора Алексею Навальному.