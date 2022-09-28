Протестующие в Чехии потребовали соглашений с Россией о поставках газа

Новости Чехии. В Чехии начались антиправительственные акции. Все они проходят под лозунгом «Чешская Республика на первом месте», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги и демонстрации состоялись во всех крупных городах страны. Самым массовым стало выступление в Праге. Там на центральной площади города собрались около 70 тысяч человек. Это представители организаций, политических партий и просто люди, которые не согласны с политикой властей и хотят смены политического курса.

Протестующие вышли с лозунгами против ЕС, НАТО и премьер-министра. Основными требованиями протестующих стали отставка нынешнего правительства, военный нейтралитет, соглашения с Москвой о поставках газа по низким ценам и освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости.