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Протестующие в Чехии потребовали соглашений с Россией о поставках газа

28 сентября 2022 20:12
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Новости Чехии. В Чехии начались антиправительственные акции. Все они проходят под лозунгом «Чешская Республика на первом месте», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в Чехии потребовали соглашений с Россией о поставках газа-1

Митинги и демонстрации состоялись во всех крупных городах страны. Самым массовым стало выступление в Праге. Там на центральной площади города собрались около 70 тысяч человек. Это представители организаций, политических партий и просто люди, которые не согласны с политикой властей и хотят смены политического курса.

Протестующие вышли с лозунгами против ЕС, НАТО и премьер-министра. Основными требованиями протестующих стали отставка нынешнего правительства, военный нейтралитет, соглашения с Москвой о поставках газа по низким ценам и освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости.

# Акции протеста # Новости Чехии # Фотофакт

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