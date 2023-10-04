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Промышленное производство Эстонии сократилось до рекордно низких показателей

04 октября 2023 19:42
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Новости Эстонии. В Эстонии упало промышленное производство. Показатели по итогам августа сократились почти на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это самый сильный спад среди всех стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленное производство Эстонии сократилось до рекордно низких показателей-1

Выработка энергии упала на четверть. Обрабатывающая отрасль зафиксировала сокращение производства на 10 %, горнодобывающая – на 40 %. Пошатнулась также экономическая стабильность в сфере электрооборудования. Местные эксперты считают, что это только начало настоящих экономических проблем. Местные СМИ бьют тревогу, власти пока молчат.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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