Промышленное производство Эстонии сократилось до рекордно низких показателей

Новости Эстонии. В Эстонии упало промышленное производство. Показатели по итогам августа сократились почти на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это самый сильный спад среди всех стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.