Промышленное производство Эстонии сократилось до рекордно низких показателей

Новости Эстонии. В Эстонии упало промышленное производство. Показатели по итогам августа сократились почти на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это самый сильный спад среди всех стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выработка энергии упала на четверть. Обрабатывающая отрасль зафиксировала сокращение производства на 10 %, горнодобывающая – на 40 %. Пошатнулась также экономическая стабильность в сфере электрооборудования. Местные эксперты считают, что это только начало настоящих экономических проблем. Местные СМИ бьют тревогу, власти пока молчат.