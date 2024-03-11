Профсоюз машинистов Германии объявил о начале очередной забастовки

Профсоюз машинистов Германии объявил о начале новой забастовки. Уже через несколько часов перестанут ходить грузовые составы, а после полуночи остановятся пассажирские поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортники требуют сокращения рабочей недели, повышения зарплат на 12,5 %, а кроме того, единовременной выплаты в размере 3 000 евро для компенсации инфляции. Профсоюзы предложили руководству национальной железной дороги решить этот вопрос за столом переговоров, однако получили отказ. После этого была объявлена 24-часовая стачка.

Это уже пятая забастовка за последние несколько месяцев. Предыдущая закончилась только в пятницу, 8 марта, и затронула более 200 тысяч жителей Германии.