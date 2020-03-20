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Принц Уильям займёт место Елизаветы II на троне

20 марта 2020 11:57
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Новости Великобритании. Принц Уильям временно займёт место королевы Великобритании на троне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принц Уильям займёт место Елизаветы II на троне-1

Внук Елизаветы II будет исполнять обязанности монарха и участвовать во всех мероприятиях, пока королева вместе с сыном находятся на карантине.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Принц Уильям займёт место Елизаветы II на троне-4

Коронавирус, как известно, особенно опасен для пожилых людей, и из-за преклонного возраста монаршая чета находится в группе риска.

Принц Уильям займёт место Елизаветы II на троне-7

Елизавета II вместе с принцем Чарльзом уже покинули Букингемский дворец и изолировались в Виндзорском замке. Здесь находится и супруг королевы принц Филипп. 

# Королевская семья # Елизавета II # Фотофакт

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