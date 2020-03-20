Принц Уильям займёт место Елизаветы II на троне

Новости Великобритании. Принц Уильям временно займёт место королевы Великобритании на троне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Принц Уильям временно займёт место королевы Великобритании на троне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внук Елизаветы II будет исполнять обязанности монарха и участвовать во всех мероприятиях, пока королева вместе с сыном находятся на карантине.
«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
Коронавирус, как известно, особенно опасен для пожилых людей, и из-за преклонного возраста монаршая чета находится в группе риска.
Елизавета II вместе с принцем Чарльзом уже покинули Букингемский дворец и изолировались в Виндзорском замке. Здесь находится и супруг королевы принц Филипп.