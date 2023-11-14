При стрельбе в Техасе погиб малолетний ребёнок

Новости США. Один человек убит, еще четверо получили ранения при стрельбе в американском Техасе. Жертвой инцидента стал малолетний ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в полиции, огонь открыли двое мужчин. Они скрылись с места происшествия. Все случилось после вспыхнувшей ссоры нападавших с посетителями рынка. Жителей города призвали не посещать район, где произошла трагедия, так как преступники еще не обнаружены.