Президент Германии возложил венок к памятнику воинам Советской армии

Новости Германии. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К памятнику воинам Советской армии в мемориальном комплексе в Берлин-Панкове венок возложил президент Германии. Это один из крупнейших комплексов памяти красноармейцев в немецкой столице. Здесь покоятся останки более 13 тысяч советских солдат и офицеров, которые погибли в ходе боев за Берлин.