Президент Финляндии Александр Стубб полагает, что в настоящий момент путь к миру на Украине лежит исключительно через поле боя. При этом он выразил уверенность, что в следующем году будет достигнуто соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал ранее президент РФ Владимир Путин, в 2022 году переговоры с Украиной были почти завершены, но уже после вывода войск РФ от Киева Украина отказалась от всех соглашений. После этого президент украинский лидер Владимир Зеленский наложил запрет на ведение диалога с Россией, но Путин отметил, что Россия была открыта к диалогу всегда.