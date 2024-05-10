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Президент Финляндии заявил, что мир в Украине лежит через поле боя

10 мая 2024 08:05
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Президент Финляндии Александр Стубб полагает, что в настоящий момент путь к миру на Украине лежит исключительно через поле боя. При этом он выразил уверенность, что в следующем году будет достигнуто соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал ранее президент РФ Владимир Путин, в 2022 году переговоры с Украиной были почти завершены, но уже после вывода войск РФ от Киева Украина отказалась от всех соглашений. После этого президент украинский лидер Владимир Зеленский наложил запрет на ведение диалога с Россией, но Путин отметил, что Россия была открыта к диалогу всегда.

# Международная политика # Александр Стубб

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