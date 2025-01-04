Российский самолет экстренно сел в аэропорту Египта после взлета

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» после взлета экстренно сел в Шарм-эль-Шейхе из-за неполадок в двигателе, сообщило министерство гражданского воздушного транспорта Египта. Об этом пишет РИА Новости.

Airbus A-321, направлявшийся в Екатеринбург, благополучно совершил посадку в пятницу вечером после сообщения командира о неисправности. На его борту находилось 236 пассажиров, все они были отправлены в международный зал вылета. Технические бригады провели проверку и ремонт.