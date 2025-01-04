Трампу вынесут приговор по делу о фальсификации 10 января

Суд в Нью-Йорке запланировал на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по обвинению в фальсификации деловой документации. Об этом пишет РИА Новости.

Присутствовать на процессе Трамп может в режиме онлайн, но его адвокат обязан уведомить об этом суд до 5 января. В декабре суд отказался отменять обвинительный вердикт присяжных в адрес Трампа, несмотря на его избрание.