Трампу вынесут приговор по делу о фальсификации 10 января

Суд в Нью-Йорке запланировал на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по обвинению в фальсификации деловой документации. Об этом пишет РИА Новости.
Присутствовать на процессе Трамп может в режиме онлайн, но его адвокат обязан уведомить об этом суд до 5 января. В декабре суд отказался отменять обвинительный вердикт присяжных в адрес Трампа, несмотря на его избрание.
Фото: Instagram_realdonaldtrump
Суд счел, что действия Трампа по подделке документов носили личный характер и не нарушили исполнительную власть.
Нью-йоркская прокуратура попросила не закрывать дело, даже если вердикт не будет принят в течение президентского срока.
Юристы Трампа настаивают на прекращении криминального преследования, ссылаясь на президентский иммунитет. Трамп становится первым человеком, победившим на выборах, против которого были выдвинуты уголовные обвинения.