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Трампу вынесут приговор по делу о фальсификации 10 января

04 января 2025 12:17
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Суд в Нью-Йорке запланировал на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по обвинению в фальсификации деловой документации. Об этом пишет РИА Новости.

Присутствовать на процессе Трамп может в режиме онлайн, но его адвокат обязан уведомить об этом суд до 5 января. В декабре суд отказался отменять обвинительный вердикт присяжных в адрес Трампа, несмотря на его избрание. 

Трампу вынесут приговор по делу о фальсификации 10 января-1

Фото: Instagram_realdonaldtrump

Суд счел, что действия Трампа по подделке документов носили личный характер и не нарушили исполнительную власть.

Нью-йоркская прокуратура попросила не закрывать дело, даже если вердикт не будет принят в течение президентского срока.

Юристы Трампа настаивают на прекращении криминального преследования, ссылаясь на президентский иммунитет. Трамп становится первым человеком, победившим на выборах, против которого были выдвинуты уголовные обвинения.

# Международная политика # США # Дональд Трамп

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