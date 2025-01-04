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Магнитная буря класса G1 началась на Земле

04 января 2025 11:41
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На Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщает в Telegram Михаил Леус из центра погоды «Фобос». Об этом пишет РИА Новости.

Магнитная буря класса G1 началась на Земле-1

Фото: pixabay

Утром показатель Кр, отражающий уровень возмущения геомагнитного поля, достиг пяти единиц. В течение суток ожидаются слабые возмущения геомагнитного поля с короткими промежутками слабых бурь.

Магнитные бури оценивают по пятибалльной шкале: G1 – самые слабые, почти не влияющие на работу электроприборов; G3 – сильные, приводящие к нарушениям в работе систем электроснабжения и спутниковой навигации; G5 – максимальные, приводящие к возникновению масштабных проблем с электросетями и спутниками.

# Природные явления

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