Магнитная буря класса G1 началась на Земле

На Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщает в Telegram Михаил Леус из центра погоды «Фобос». Об этом пишет РИА Новости.

Утром показатель Кр, отражающий уровень возмущения геомагнитного поля, достиг пяти единиц. В течение суток ожидаются слабые возмущения геомагнитного поля с короткими промежутками слабых бурь.

Магнитные бури оценивают по пятибалльной шкале: G1 – самые слабые, почти не влияющие на работу электроприборов; G3 – сильные, приводящие к нарушениям в работе систем электроснабжения и спутниковой навигации; G5 – максимальные, приводящие к возникновению масштабных проблем с электросетями и спутниками.