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Явка на выборах в Узбекистане превысила 60 процентов

09 июля 2023 14:22
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Новости Узбекистана. Явка избирателей на досрочных президентских выборах в Узбекистане превысила 60 процентов. Свой выбор сделали уже более 11 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Явка на выборах в Узбекистане превысила 60 процентов-1

Нарушений не выявлено. Напомним, ранее на всенародном референдуме были приняты новые поправки в Конституцию. Теперь срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет. 

Президентские выборы в Узбекистане состоялись, явка превысила 52 процента (тут подробнее). 

# Выборы # Новости Узбекистана # Фотофакт

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