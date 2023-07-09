Явка на выборах в Узбекистане превысила 60 процентов

Новости Узбекистана. Явка избирателей на досрочных президентских выборах в Узбекистане превысила 60 процентов. Свой выбор сделали уже более 11 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Узбекистана. Явка избирателей на досрочных президентских выборах в Узбекистане превысила 60 процентов. Свой выбор сделали уже более 11 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарушений не выявлено. Напомним, ранее на всенародном референдуме были приняты новые поправки в Конституцию. Теперь срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет.
Президентские выборы в Узбекистане состоялись, явка превысила 52 процента (тут подробнее).