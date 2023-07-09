Прямой эфир

В Стокгольме почти каждый день происходят столкновения группировок мигрантов

09 июля 2023 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сбой в интеграции и образовании. Европейские политики так и не смогли справиться с проблемой миграции. Как написал британский журнал, именно поэтому в ЕС не прекращаются протесты и резко выросла преступность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Стокгольме почти каждый день происходят столкновения группировок мигрантов-1

Так, одним из эпицентров мигрантской преступности стала Швеция. В Стокгольме практически ежедневно происходят столкновения между группировками, а новостная хроника похожа на киносценарии про враждующие банды и насилие, связанное с кровной местью. Однако сейчас с похожими проблемами сталкиваются и другие страны Европы: Бельгия, Швейцария, Германия и, разумеется, Франция. 

# Кризис в ЕС # Новости Швеции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше за месяц цены на товары и услуги выросли на 11,5 процентов
09 июля 2023 14:34

В Польше за месяц цены на товары и услуги выросли на 11,5 процентов

Явка на выборах в Узбекистане превысила 60 процентов
09 июля 2023 14:22

Явка на выборах в Узбекистане превысила 60 процентов

Кулеба заявил о коротком пути Украины в НАТО после саммита
09 июля 2023 12:33

Кулеба заявил о коротком пути Украины в НАТО после саммита