В Стокгольме почти каждый день происходят столкновения группировок мигрантов

Сбой в интеграции и образовании. Европейские политики так и не смогли справиться с проблемой миграции. Как написал британский журнал, именно поэтому в ЕС не прекращаются протесты и резко выросла преступность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, одним из эпицентров мигрантской преступности стала Швеция. В Стокгольме практически ежедневно происходят столкновения между группировками, а новостная хроника похожа на киносценарии про враждующие банды и насилие, связанное с кровной местью. Однако сейчас с похожими проблемами сталкиваются и другие страны Европы: Бельгия, Швейцария, Германия и, разумеется, Франция.