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В Польше за месяц цены на товары и услуги выросли на 11,5 процентов

09 июля 2023 14:34
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Новости Польши. Польша установила новый антирекорд. Страна вышла на первое место в ЕС по уровню инфляции. За последний месяц цены на товары и услуги выросли на 11,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Польше за месяц цены на товары и услуги выросли на 11,5 процентов-1

И как считают многие эксперты, это прямое доказательство того, что борьба с инфляцией в Евросоюзе не приносит результатов. А неуверенная политика европейских центробанков, которые продолжают повышать процентные ставки, может привести к серьезному экономическому кризису. 

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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