В Польше за месяц цены на товары и услуги выросли на 11,5 процентов

Новости Польши. Польша установила новый антирекорд. Страна вышла на первое место в ЕС по уровню инфляции. За последний месяц цены на товары и услуги выросли на 11,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И как считают многие эксперты, это прямое доказательство того, что борьба с инфляцией в Евросоюзе не приносит результатов. А неуверенная политика европейских центробанков, которые продолжают повышать процентные ставки, может привести к серьезному экономическому кризису.