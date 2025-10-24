Министр торговли Индии: Дели не ведет сделки под дулом пистолета

Министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что страна не будет заключать торговые соглашения под давлением Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

Индия сосредоточена на долгосрочных интересах и готова искать новые рынки, несмотря на введенные тарифы.

«Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. Вашингтон выразил надежду на увеличение поставок американской нефти в Индию. Также обсуждались возможные пошлины против стран, сотрудничающих с Россией в энергетической сфере.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Индия сохраняет независимую торговую позицию, несмотря на внешнее давление.

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