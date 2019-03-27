Правительство Великобритании отклонило петицию об отмене Brexit

Новости Великобритании. Правительство Великобритании отказалось поддержать петицию за отмену Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: против выхода страны из Евросоюза проголосовали почти 6 миллионов британцев. Правительство заявило, что будет придерживаться результатов референдума 2016 года, в ходе которого большинство граждан Соединенного Королевства проголосовали за выход из ЕС.