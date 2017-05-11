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Правительство Франции подало в отставку

11 мая 2017 07:42
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Новости Франции. Соответствующее заявление размещено на сайте кабинета министров. Действующий президент страны Франсуа Олланд отставку принял. Его же полномочия истекают 14 мая.

Новое правительство будет сформировано уже на следующей неделе.

Напомним, в воскресенье во Франции избран новый глава государства. Эммануэль Макрон набрал более 66% голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

39-летний политик станет самым молодым президентом в истории Франции.

Кто войдет в новый кабинет министров, до сих пор неизвестно. В июне в стране пройдут также выборы в парламент.

# Выборы во Франции

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