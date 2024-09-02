Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в парламенте. Официальные результаты опубликованы избиркомом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в парламенте. Официальные результаты опубликованы избиркомом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второе место за «Христианско-демократическим союзом». На третьем недавно образованный «Союз за разум и справедливость». Это первая для «АдГ» победа на региональных выборах. В 2023 году рейтинг партии стал резко расти. Такие показатели политологи объясняют экономическими проблемами в Германии. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов. Один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Минувшей ночью левые экстремисты собрались в Дрездене, чтобы протестовать после победы «АдГ» на выборах.
Напомним, «АдГ» также регулярно выступает с критикой нынешнего курса Евросоюза, требует остановить и отменить санкции против России и не вести ЕС к Третьей мировой войне.