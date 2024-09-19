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Чрезвычайное положение объявили в Португалии из-за лесных пожаров

19 сентября 2024 07:45
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Серия смертоносных лесных пожаров в Португалии привела к перебоям в работе экстренных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чрезвычайное положение объявили в Португалии из-за лесных пожаров-2

По меньшей мере семь человек погибли, десятки домов разрушены, а тысячи гектаров леса и кустарниковых зарослей уничтожены. На борьбу со стихией власти мобилизовали более 5 тысяч пожарных. Накануне из Испании и Марокко прибыло столь необходимое подкрепление. Это принесло некоторое облегчение, как и более прохладная погода, которая немного улучшила условия для борьбы с огнем. В заявлении местной полиции говорится, что за последние несколько дней арестованы 12 подозреваемых в поджогах.

# Пожар

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