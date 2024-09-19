«Пари Сен-Жермен» минимально обыграл Жирону в игре ЛЧ

Французская команда «Пари Сен-Жермен» одержала победу над испанской «Жироной» в матче первого тура Лиги чемпионов. Об этом пишет РИА Новости.

Этот матч стал дебютным для голкипера сборной России Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

Новый формат Лиги чемпионов стартовал вчера. В турнире теперь принимают участие 36 команд, каждая из которых играет по восемь матчей с разными соперниками. Группового этапа теперь нет, вместо него – единая таблица. Первые 8 команд сразу выходят в 1/8 часть финала, команды с 9 по 24 место играют в нокаут-матчах, а последние 8 выбывают.