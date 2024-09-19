Во французской Мартинике ввели комендантский час после беспорядков

На французской Мартинике введен комендантский час из-за беспорядков. Он действует с 9 вечера и до 5 утра. Жители недовольны высокой стоимостью жизни, из-за чего уже несколько дней устраивают массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что цены на продукты на Мартинике на 40 % выше, чем в целом по стране. От мирных шествий быстро перешли к беспределу. Остров погрузился в хаос. Сожженные машины на улицах, разбитые стекла витрин и перевернутые мусорные баки – протест в лучших французских традициях. В результате беспорядков задержаны как минимум 15 человек, 11 полицейских пострадали. Ранения получили также трое участников акций.