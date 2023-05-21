Пожары в Канаде не утихают: пострадала нефтегазовая отрасль, нанесён ущерб сельскому хозяйству

Новости Канады. В канадской Альберте продолжается борьба с лесными пожарами. Горит более 800 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству, также в результате стихии пострадала нефтегазовая отрасль страны. В регионе закрыты парки развлечений и другие места массового скопления людей. Тушением огня занимаются почти 3 тысячи спасателей. На севере страны продолжается эвакуация.