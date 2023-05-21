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Пожары в Канаде не утихают: пострадала нефтегазовая отрасль, нанесён ущерб сельскому хозяйству

21 мая 2023 08:58
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Новости Канады. В канадской Альберте продолжается борьба с лесными пожарами. Горит более 800 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пожары в Канаде не утихают: пострадала нефтегазовая отрасль, нанесён ущерб сельскому хозяйству-1

Нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству, также в результате стихии пострадала нефтегазовая отрасль страны. В регионе закрыты парки развлечений и другие места массового скопления людей. Тушением огня занимаются почти 3 тысячи спасателей. На севере страны продолжается эвакуация. 

Пожары в Канаде не утихают: пострадала нефтегазовая отрасль, нанесён ущерб сельскому хозяйству-4

Свои дома уже покинули 10 тысяч человек. Причинами возгораний стали рекордно высокие температуры и засуха: около полугода в Канаде не было дождей.

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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