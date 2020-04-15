Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Помог дождь

Новости Украины. Пожарным в Чернобыльской зоне отчуждения удалось ликвидировать все очаги открытого горения. На то, чтобы справиться с возгораниями, у специалистов ушло 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьбу с огненной стихией вели несколько сотен человек и десятки единиц наземной и воздушной техники, однако решающую роль в сражении сыграл дождь.

За это время пламя уничтожило более 30 % туристических объектов. Они не подлежат восстановлению.

Теперь пожарным предстоит пролить все тлеющие участки. По предварительным подсчётам, на это уйдёт несколько суток.

В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на нашу страну

Напомним, лес в зоне отчуждения загорелся 4 апреля, после чего пламя стало быстро распространяться. По подозрению в причастности к возникновению возгорания задержан один из местных жителей. Возбуждено уголовное дело.