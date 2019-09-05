Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото

Новости США. ООН выделила миллион долларов на борьбу с последствиями урагана «Дориан» на Багамских островах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги пойдут на продовольствие, воду и медикаменты нуждающимся, – а их свыше 70 тысяч человек. Непогода нанесла региону колоссальный ущерб: разрушены более 13 тысяч зданий.