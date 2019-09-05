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Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото

05 сентября 2019 17:02
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Новости США. ООН выделила миллион долларов на борьбу с последствиями урагана «Дориан» на Багамских островах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото-1

Деньги пойдут на продовольствие, воду и медикаменты нуждающимся, – а их свыше 70 тысяч человек. Непогода нанесла региону колоссальный ущерб: разрушены более 13 тысяч зданий.

Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото-4

В некоторых районах отсутствует электричество и водоснабжение.

«Дориан» может стать самым мощным ураганом за всю историю США

«Дориан» обрушился на побережье острова в минувшие выходные. Жертвами урагана стали 20 человек, еще десятки пострадали.

Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото-7

Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото-9

Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото-11

Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото-13

Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото-15

# Ураганы # Фотофакт

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