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После проигрыша сборной Бельгии футбольные болельщики устроили беспорядки

28 ноября 2022 09:54
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Новости Бельгии. Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе, после того как сборная Бельгии проиграла Марокко на чемпионате мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После проигрыша сборной Бельгии футбольные болельщики устроили беспорядки-1

Сотни болельщиков вышли на улицы и стали все крушить на своем пути. Они закидывали проезжающие машины камнями и подожгли несколько припаркованных авто. Усиленные наряды полиции оцепили центр города. Было закрыто несколько станций метро, остановлено движение автобусов и трамваев. Для разгона толпы стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Задержаны около 10 человек.

# Массовые беспорядки # Новости Бельгии # Фотофакт

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