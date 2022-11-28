После проигрыша сборной Бельгии футбольные болельщики устроили беспорядки

Новости Бельгии. Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе, после того как сборная Бельгии проиграла Марокко на чемпионате мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни болельщиков вышли на улицы и стали все крушить на своем пути. Они закидывали проезжающие машины камнями и подожгли несколько припаркованных авто. Усиленные наряды полиции оцепили центр города. Было закрыто несколько станций метро, остановлено движение автобусов и трамваев. Для разгона толпы стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Задержаны около 10 человек.