Поляки недовольны присутствием украинских беженцев – соцопрос

По их результатам, только 17 % готовы принимать беженцев в будущем. 6 из 10 опрошенных выступают за то, чтобы украинцы вернулись на родину. Отношение к приезжим ухудшается, констатируют местные СМИ. Виной тому – сами украинцы. Они хотят иметь равные с поляками права в сфере социальных выплат. Граждане Польши считают это несправедливым.