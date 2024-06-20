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Поляки недовольны присутствием украинских беженцев – соцопрос

20 июня 2024 07:14
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Поляки не рады гражданам Украины. Об этом говорят данные соцопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки недовольны присутствием украинских беженцев – соцопрос-1

По их результатам, только 17 % готовы принимать беженцев в будущем. 6 из 10 опрошенных выступают за то, чтобы украинцы вернулись на родину. Отношение к приезжим ухудшается, констатируют местные СМИ. Виной тому – сами украинцы. Они хотят иметь равные с поляками права в сфере социальных выплат. Граждане Польши считают это несправедливым.

# Социологический опрос

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