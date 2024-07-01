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Польские власти закрыли представительство при ОБСЕ

01 июля 2024 10:40
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Польские власти отказываются от международного диалога и построения мирных отношений в Европе. Министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение закрыть представительство республики при ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские власти закрыли представительство при ОБСЕ-1

В ведомстве не стали объяснять причину такого шага. Со следующего месяца функции миссии будет выполнять представительство страны при отделении ООН в Вене. Также ОБСЕ придется перенести бюро по демократическим институтам и правам человека, располагавшееся в Варшаве. Хотя Польша была одной из стран, участвовавших в первом заседании организации более 50 лет назад. Сейчас власти не настроены решать мирным путем какие-либо разногласия. Варшава продолжает накалять ситуацию на восточной границе, только усугубляя отношения с соседями.

# Международная политика # Новости Польши

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