Польские власти отказываются от международного диалога и построения мирных отношений в Европе. Министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение закрыть представительство республики при ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве не стали объяснять причину такого шага. Со следующего месяца функции миссии будет выполнять представительство страны при отделении ООН в Вене. Также ОБСЕ придется перенести бюро по демократическим институтам и правам человека, располагавшееся в Варшаве. Хотя Польша была одной из стран, участвовавших в первом заседании организации более 50 лет назад. Сейчас власти не настроены решать мирным путем какие-либо разногласия. Варшава продолжает накалять ситуацию на восточной границе, только усугубляя отношения с соседями.