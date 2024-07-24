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Польские предприниматели выступают против ограничений на границе с Беларусью

24 июля 2024 07:59
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Несмотря на все усилия Варшавы отгородиться от нашей страны, многие поляки не рады подобным действиям. Предприниматели Бяла-Подляски негодуют из-за ограничений польских властей в отношении белорусов, что сильно сказывается на их доходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские предприниматели выступают против ограничений на границе с Беларусью-1

Согласно их заявлению, последствиями закрытия границы стало разорение и банкротство десятков местных компаний, потери тысячи рабочих мест, а также белорусского рынка, на который в основном и были нацелены предприятия. Ко всему прочему, из-за новых ограничений снизился не только товарооборот, но и доходы обычных магазинов. Но польские власти решили урегулировать вопрос деньгами. Варшава компенсировала предпринимателям убытки в размере более 1,5 миллиона евро, сделав вид, что вопрос закрыт.

# Акции протеста # Новости Польши

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