Польские предприниматели выступают против ограничений на границе с Беларусью

Несмотря на все усилия Варшавы отгородиться от нашей страны, многие поляки не рады подобным действиям. Предприниматели Бяла-Подляски негодуют из-за ограничений польских властей в отношении белорусов, что сильно сказывается на их доходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно их заявлению, последствиями закрытия границы стало разорение и банкротство десятков местных компаний, потери тысячи рабочих мест, а также белорусского рынка, на который в основном и были нацелены предприятия. Ко всему прочему, из-за новых ограничений снизился не только товарооборот, но и доходы обычных магазинов. Но польские власти решили урегулировать вопрос деньгами. Варшава компенсировала предпринимателям убытки в размере более 1,5 миллиона евро, сделав вид, что вопрос закрыт.