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Польша просит НАТО разместить американское ядерное оружие у себя в стране

01 июля 2023 08:58
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна обратилась к НАТО с просьбой разместить американское ядерное оружие на ее территории, пишет РИА Новости.

Причиной этого обращения является размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси. Моравецкий подчеркнул, что полагает необходимым развернуть ядерное оружие в Польше как можно скорее, и призвал американских партнеров и НАТО к быстрым действиям.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, отметил, что не может комментировать желание Польши принять американское ядерное оружие.

 

# Оружие и боеприпасы # Матеуш Моравецкий

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