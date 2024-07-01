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Польша продолжает наращивать контингент НАТО

01 июля 2024 07:16
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В Польше в следующем году планируют ввести в эксплуатацию военную базу, которая станет самым важным объектом из всех, созданных НАТО за более чем 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша продолжает наращивать контингент НАТО-1

Стратегическое расположение предоставит множество возможностей для транспортировки и снабжения. В общей сложности на объекте будет храниться около 300 единиц артиллерии. Первая партия техники и вооружения уже отправлена: это 14 танков и бронемашины. Таким образом, альянс продолжает наращивать контингент на восточных рубежах.

# НАТО # Новости Польши

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