Польша продолжает наращивать контингент НАТО

В Польше в следующем году планируют ввести в эксплуатацию военную базу, которая станет самым важным объектом из всех, созданных НАТО за более чем 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Польше в следующем году планируют ввести в эксплуатацию военную базу, которая станет самым важным объектом из всех, созданных НАТО за более чем 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стратегическое расположение предоставит множество возможностей для транспортировки и снабжения. В общей сложности на объекте будет храниться около 300 единиц артиллерии. Первая партия техники и вооружения уже отправлена: это 14 танков и бронемашины. Таким образом, альянс продолжает наращивать контингент на восточных рубежах.