Пока Беларусь налаживает дружеские отношения с другими государствами, польские власти не устают вести войну с придуманной ими же самими угрозой, которая якобы исходит от нашей страны, не жалея на это ни сил, ни средств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, премьер Польши сообщил, что Варшава начала работы по укреплению границы с Беларусью и Россией. Это заявление Дональд Туск сделал во время выступления перед войсками в Кракове по случаю 80-летия победы союзников над нацистами в битве под Монте-Кассино во время Второй мировой войны. По его словам, уже началось строительство фортификационных сооружений и модернизация всех элементов безопасности на польско-белорусской границе. И на эти цели выделено 10 миллиардов злотых (это приблизительно 2,5 миллиарда долларов).

Дональд Туск, премьер-министр Польши:Мы приняли решение инвестировать в нашу безопасность и прежде всего в безопасность нашей восточной границы около 10 миллиардов злотых. Мы запускаем большой проект, который включает систему укреплений и преобразование ландшафта, которые сделают эту границу непроницаемой для потенциального врага. Мы приступили к этим работам, чтобы сделать границу Польши безопасной и в мирное время, и в военное время, чтобы защитить ее от атак с Востока.