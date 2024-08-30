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Польша намерена построить АЭС к 2033 году на северо-западе страны

30 августа 2024 06:53
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Правительство Польши намерено выделить около миллиарда евро на строительство первой атомной электростанции. Об этом заявил министр финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша намерена построить АЭС к 2033 году на северо-западе страны-2

Известно, что АЭС будет расположена на северо-западе страны. Возведение объекта запустят только через два года. Причем строить будут по американской технологии. Ожидается, что первый блок откроют в 2033 году, а в полную силу станция начнет работать в 2040-м. Отметим, атомные электростанции сегодня действуют в 12 из 27 государствах Евросоюза.

# АЭС

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