Польша намерена построить АЭС к 2033 году на северо-западе страны

Правительство Польши намерено выделить около миллиарда евро на строительство первой атомной электростанции. Об этом заявил министр финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что АЭС будет расположена на северо-западе страны. Возведение объекта запустят только через два года. Причем строить будут по американской технологии. Ожидается, что первый блок откроют в 2033 году, а в полную силу станция начнет работать в 2040-м. Отметим, атомные электростанции сегодня действуют в 12 из 27 государствах Евросоюза.