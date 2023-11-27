Прямой эфир

Польша начала строительство большого ракетного щита

27 ноября 2023 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польша начала строительство большого ракетного щита. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны. На реализацию амбициозного проекта уйдет ни много ни мало более 14,5 миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша начала строительство большого ракетного щита-1

Эти деньги направят на защиту военных баз, аэродромов, скопления техники и войск и систем ПВО. Для решения поставленной задачи Варшава мобилизовала не только свои, но и зарубежные оборонные предприятия. На первом этапе в Польшу будут поставлены компоненты для строительства 138 пусковых установок и 1 000 высокоточных ракет класса «земля-воздух» дальностью до 100 километров. Сам же щит будет состоять из множества компонентов, радиолокационных станций, командных пунктов и узлов связи.

# Вооруженные силы # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии из-за вовремя не оказанной медпомощи умерли 112 человек
27 ноября 2023 17:07

В Британии из-за вовремя не оказанной медпомощи умерли 112 человек

В Киеве заявили, что не подпишут мирное соглашение с РФ без репараций
27 ноября 2023 14:55

В Киеве заявили, что не подпишут мирное соглашение с РФ без репараций

Премьер Швеции ответил на призывы сносить мечети в стране
27 ноября 2023 14:31

Премьер Швеции ответил на призывы сносить мечети в стране