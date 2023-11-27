Новости Польши. Польша начала строительство большого ракетного щита. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны. На реализацию амбициозного проекта уйдет ни много ни мало более 14,5 миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти деньги направят на защиту военных баз, аэродромов, скопления техники и войск и систем ПВО. Для решения поставленной задачи Варшава мобилизовала не только свои, но и зарубежные оборонные предприятия. На первом этапе в Польшу будут поставлены компоненты для строительства 138 пусковых установок и 1 000 высокоточных ракет класса «земля-воздух» дальностью до 100 километров. Сам же щит будет состоять из множества компонентов, радиолокационных станций, командных пунктов и узлов связи.